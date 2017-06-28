В правительстве рассказали о росте тарифов в Карелии с 1 июля

В правительстве отмечают, что тариф на электроэнергию для жителей Карелии является одним из самых низких на Северо-Западе России.

И.о. заместителя премьер-министра правительства Карелии Оксана Чебунина рассказала журналистам, что с 1 июля в среднем рост тарифов на тепловую энергию составит 3,6%, на водоснабжение и водоотведение – 8,1%, на электроэнергию для населения – 3,5, на сжиженный газ – 4%, на природный газ – 3,7%.

"Тариф на электроэнергию для населения у нас один из самых низких на Северо-Западе и, в принципе, по Российской Федерации. Тариф получается в три раза меньше, чем должен быть и составляет 3,15 руб/кВт час", - Оксана Чебунина.

В Архангельской области с 1 января он составляет 4,41 руб/кВт час, в Ленинградской области – 3,7 руб/кВт час, в Вологодской области – 4,05 руб/кВт час, в Коми – 4,26 руб/кВт час.

Оксана Чебунина сказала, что средний тариф на тепло по Карелии составит 1963 рублей/Гкал.