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Новости. Политика
10:58, 16 Октября 2017

"В правительстве скоро будет какая-то военизированная организация"

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Лидер коммунистов Карелии Евгений Ульянов охарактеризовал новую структуру и кадровую политику республиканской власти.

"В правительстве скоро будет какая-то военизированная организация, потому что основные руководящие должности там заняли люди в погонах. Они бы еще танк туда подтащили, самолеты!.. Люди подбираются не по их профессиональным качествам, а по знакомству, что в корне неправильно. При таком подходе к формированию правительства, мы далеко не уедем!", - сказал Ульянов.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Хаос
2017-10-16 12:15:06
Ай ай ай, а может скажем правду, какое звание у товарища Ульянова, тоже же служил, и не просто в армии.
User
2017-10-16 11:53:25
"При таком подходе к формированию правительства, мы далеко не уедем!", - сказал Ульянов."
Это смотря, в какую сторону. Народу интересно, что творится в правительстве Украины, а на дела в собственном нас рать. Так штаааа...

"Это школа Соломона Кляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад."(с)
grigorjev
2017-10-16 11:44:30
В Карелии засилье политиканов. Ульянов говорит понятное и школьнику, но не политиканам. Приходится В. Путину сообщать: "Власти Карелии безнаказанно уничтожают самобытность... Такие действия не только оскорбление и унижение, но и откровенный "плевок" в адрес Карелии и ее жителей".
кир
2017-10-16 11:05:11
Потому что вы размазни. А люди военные приказы понимают и выполняют. Далеко вам до большевиков.
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