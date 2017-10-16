Лидер коммунистов Карелии Евгений Ульянов охарактеризовал новую структуру и кадровую политику республиканской власти.

"В правительстве скоро будет какая-то военизированная организация, потому что основные руководящие должности там заняли люди в погонах. Они бы еще танк туда подтащили, самолеты!.. Люди подбираются не по их профессиональным качествам, а по знакомству, что в корне неправильно. При таком подходе к формированию правительства, мы далеко не уедем!", - сказал Ульянов.

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