В Президентском кадетском училище Петрозаводска уже в следующем году могут появиться традиции

Артур Парфенчиков предложил "фишки" нового учебного заведения.

Президентское кадетское училище в столице Карелии руководитель республики считает хорошим дополнительным объектом городской инфраструктуры, а кадетское образование – очень нужным. На встрече 23 мая в Национальной библиотеке Карелии Артур Парфенчиков напомнил, что его сын, не отличавшийся простым характером, прошел школу кадетов, и это его очень дисциплинировало.

Руководитель Карелии вспомнил новую традицию кадетских балов, инициированную известной балериной Илзе Лиепа. На одном из таких балов Парфенчиков побывал вместе с сыном. Он предложил нечто подобное сделать новой культурной традицией и в Петрозаводске, нужно только будет подыскать кадетам партнерш. Возможно, первый бал отгремит в Петрозаводске уже через год.

Также Парфенчиков рассказал о желании воплотить в кадетском училище проект по гребле на ялах. Это может быть майская гонка для кадетов-выпускников.

Напомним, сейчас в Петрозаводске полным ходом возводят корпуса кадетского училища, которое должно открыть свои двери к новому учебному году.