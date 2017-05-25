В Прионежском районе Карелии полицейские стреляли в "семерку"

Пьяный водитель создавал опасность для жизни и здоровья граждан, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 24 мая наряд ДПС пнес службу по обеспечению безопасности дорожного движения в районе поселка Новая Вилга Прионежского района. Внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого не соблюдал предписания дорожных знаков, выезжал на полосу встречного движения, создавая реальную опасность для других участников дорожного движения.

Сотрудники ДПС попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требования полицейских. Началось преследование нарушителя, который, значительно увеличив скорость, пытался скрыться. Сотрудники полиции через специальное громкоговорящее устройство неоднократно повторили законные требования об остановке транспортного средства, однако водитель их проигнорировал.

Тогда на участке трассы "Кола", при отсутствии других машин и пешеходов, полицейский ДПС произвел сперва предупредительный, а затем прицельные выстрелы по колесам. В результате машина была остановлена, водитель, 21-летний петрозаводчанин, задержан. Нарушитель находится в спецпомещении для содержания задержанных ОМВД России по Прионежскому району.

В отношении него составлены административные протоколы. После того, как будет получен акт медицинского освидетельствования, его привлекут к административной ответственности в соответствии частью 3 стати 12.8 Кодекса об административных правонарушениях – "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния".