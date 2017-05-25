Новости. Криминал
14:03, 25 Мая 2017

В Прионежском районе Карелии полицейские стреляли в "семерку"

По теме

Верховный суд Карелии оставил Косарева под арестом
25.05.17 14:50
Житель Петрозаводска чуть не продал чужой велосипед
25.05.17 14:06
В Прионежском районе Карелии полицейские стреляли в "семерку"
25.05.17 14:03
Все новости
Загрузка...

Пьяный водитель создавал опасность для жизни и здоровья граждан, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 24 мая наряд ДПС пнес службу по обеспечению безопасности дорожного движения в районе поселка Новая Вилга Прионежского района. Внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого не соблюдал предписания дорожных знаков, выезжал на полосу встречного движения, создавая реальную опасность для других участников дорожного движения.

Сотрудники ДПС попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требования полицейских. Началось преследование нарушителя, который, значительно увеличив скорость, пытался скрыться. Сотрудники полиции через специальное громкоговорящее устройство неоднократно повторили законные требования об остановке транспортного средства, однако водитель их проигнорировал.

Тогда на участке трассы "Кола", при отсутствии других машин и пешеходов, полицейский ДПС произвел сперва предупредительный, а затем прицельные выстрелы по колесам. В результате машина была остановлена, водитель, 21-летний петрозаводчанин, задержан. Нарушитель находится в спецпомещении для содержания задержанных ОМВД России по Прионежскому району.

В отношении него составлены административные протоколы. После того, как будет получен акт медицинского освидетельствования, его привлекут к административной ответственности в соответствии частью 3 стати 12.8 Кодекса об административных правонарушениях – "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

По теме

Верховный суд Карелии оставил Косарева под арестом
25.05.17 14:50
Житель Петрозаводска чуть не продал чужой велосипед
25.05.17 14:06
В Прионежском районе Карелии полицейские стреляли в "семерку"
25.05.17 14:03
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд

Аналитика

Сегодня 13:10
Обществоведение
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии
Завершился конкурс профессионального мастерства "Дока-2017"
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
23.05.2017 16:24
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:12
Без политики
Камень, лестница, конюшня
В мэрии Петрозаводска поспорили о языческих символах на камнях, которыми хотят украсить парк "Ямка", и обсудили, чем пахнет в карельской столице.
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Венецианские близнецы
Любовь. Письма.
В кинотеатрах (6)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Стражи Галактики. Часть 2
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»