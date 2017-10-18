В Пряже молились на карельском языке

В храме Покрова Богородицы поселка Пряжа в Карелии состоялась литургия, большая часть песнопений и молитв которой была исполнена на карельском языке.

Как рассказали в Карельской епархии, за основу был взят перевод 1911 года, опубликованный в церковной периодике (Олонецких епархиальных ведомостях). Настоятелю храма иерею Константину Кукушкину сослужили иерей Симеон Ряппиев – священник из Олонца и диакон Георгий Игнатов.

После богослужения настоятель храма отец Константин поблагодарил Ирину Борисовну Семакову и ее помощников (сотрудников Петрозаводской государственной консерватории), которые потрудились и переложили текст богослужения, слова которого были опубликованы кириллицей, на алфавит современного карельского языка.

"Старший советник Главы Республики Карелия Игорь Владимирович Николаев от лица Главы республики вручил букет цветов и поблагодарил настоятеля, приход, хор за труд, который они проделали, исполнив песнопения на карельском языке", - рассказали в епархии.