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Новости. Общество
06:40, 18 Октября 2017

В Пряже молились на карельском языке

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В храме Покрова Богородицы поселка Пряжа в Карелии состоялась литургия, большая часть песнопений и молитв которой была исполнена на карельском языке.

Как рассказали в Карельской епархии, за основу был взят перевод 1911 года, опубликованный в церковной периодике (Олонецких епархиальных ведомостях). Настоятелю храма иерею Константину Кукушкину сослужили иерей Симеон Ряппиев – священник из  Олонца и диакон Георгий Игнатов.

После богослужения настоятель храма отец Константин поблагодарил Ирину Борисовну Семакову и ее помощников (сотрудников Петрозаводской государственной консерватории), которые потрудились и переложили текст богослужения, слова которого были опубликованы кириллицей, на алфавит современного карельского языка.

"Старший советник Главы Республики Карелия Игорь Владимирович Николаев от лица Главы республики вручил букет цветов и поблагодарил настоятеля, приход, хор за труд, который они проделали, исполнив песнопения на карельском языке", - рассказали в епархии.

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