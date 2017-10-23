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Новости. Происшествия
12:11, 23 Октября 2017

В Пряжинском зоокомплексе медведь покусал женщину

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В зоокомплексе в Пряже волонтер пострадала от укусов медведя, сообщили в Следкоме Карелии.

В Карелии проводится проверка по факту получения женщиной телесных повреждений в зоокомплексе.

Установлено, что 22 октября в зоокомплексе в Пряжинском районе волонтер решила покормить с рук медведя, который находился в клетке. После того, как женщина нарушила меры предосторожности и просунула руку с хлебом в клетку, медведь укусил ее за руку, причинив телесные повреждения. В результате женщина была доставлена в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не первый случай, когда в зоокомплексе медведь нападаетна посетителей.

Так, в сентябре 2016 года косолапый вырвался из вольера и набросился на женщину с трехмесячным ребенком.

В этом же зоокомплексе от когтей дикого зверя пострадал 7-летний мальчик.

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Комментарии

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кир
2017-10-23 14:45:15
Только дикари мучают зверей в клетках.
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