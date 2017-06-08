В профсоюзах Карелии разгорелся нешуточный скандал

Идет борьба за бесплатные квадратные метры.

Малочисленные республиканские организации профсоюзов отстаивают свое право на бесплатные кабинеты в здании Дома профсоюзов Карелии.

"…Где так широко рекламируемая Косенковым (председателем Союза профсоюзов Карелии) профсоюзная солидарность? Дом профсоюзов принадлежит членским организациям и должен работать на них. Ведь здание и сейчас приносит основной доход Союзу от сдачи в аренду помещений, не занимаемых членскими организациями", - сказано в письме, подписанном председателями рескомов профсоюзов "Торговое единство", работников строительства, автомобильного транспорта, здравоохранения, жизнеобеспечения, а также представителем профсоюза работников госучреждений.

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