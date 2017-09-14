В Пудожском районе молодым людям грозит 7 лет колонии за угон автомобиля

В Пудожском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух молодых людей, обвиняемых в угоне автомобиля, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, двое молодых людей 18-ти и 22-х лет в поселке Кривцы пришли к одному из частных домов, где во дворе был припаркован ВАЗ-21213.

Обвиняемые угнали автомобиль и стали кататься по населенному пункту, но были задержаны нарядом ДПС.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.