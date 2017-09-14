17:40, 14 Сентября 2017
В Пудожском районе молодым людям грозит 7 лет колонии за угон автомобиля
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В Пудожском районе суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух молодых людей, обвиняемых в угоне автомобиля, сообщает СУСК по Карелии.
По версии следствия, двое молодых людей 18-ти и 22-х лет в поселке Кривцы пришли к одному из частных домов, где во дворе был припаркован ВАЗ-21213.
Обвиняемые угнали автомобиль и стали кататься по населенному пункту, но были задержаны нарядом ДПС.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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