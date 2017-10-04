В районе Карелии построят новые школы

Новые объекты системы образования должны появиться к 2020 году.

До 2020 года на территории республики ведут в эксплуатацию несколько новых школ. Одна из них должна появиться в Медвежьегорске.

Сейчас в городе работают три школы, две из которых перешагнули восьмидесятилетний рубеж: здание школы № 2 1936 года постройки, здание школы № 3, построенное в 1932 году. В каждой из них получают среднее образование чуть более пятисот учеников.

Глава Карелии Артур Парфенчико в рамках рабочей поездки по Медвежьегорскому району посетил школу № 2. Он рассказал о планах правительства Карелии в отношении развития образовательной инфраструктуры в городе и республике в целом.

- Конечно же, для каждого учебного заведения важен свой микроклимат, своя история. Думаю, что вам удастся его сохранить и преумножить в новом здании, которое мы планируем построить в ближайшие три года, так как само здание школы, вынужден констатировать, не соответствует современным нормам, - обратился Артур Парфенчиков к директору школы Наталье Степановой.

Новую школу на 900 мест планируется построить за счет федерального софинансирования в рамках программы "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях". Заявка на участие в программе находится в стадии разработки. Предполагаемый срок сдачи объекта – 2020 год. Благодаря участию в программе уже построена школа в Ледмозере, скоро появятся новые образовательные учреждения в Петрозаводске и Сортавале.