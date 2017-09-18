В районы Карелии прибыли "медицинские чемоданчики"

В домовые хозяйства республики передали 13 диагностических кейсов.

Диагностические биометрические кейсы получили уполномоченные 13 домовых хозяйств в отдаленных населенных пунктах. Это специальные чемоданчики, оснащенные смартфоном, тонометром, глюкометром, пульсоксиметром, ЭКГ-ритмографом, термометром. Корпус кейса обеспечивает сохранность этих приборов при падении с высоты 10 метров на бетон, выдерживает погружение под воду на глубину до 10 метров. Смартфон содержит опросник, позволяющий оценить состояние здоровья человека и выявить необходимость экстренной или плановой медицинской помощи.

Кейс предназначен для использования парамедиками – людьми, не имеющими медицинского образования, в первую очередь – именно уполномоченными домовых хозяйств в труднодоступных поселках и деревнях, где нет фельдшерско-акушерских пунктов, с численностью населения менее 100 человек. Данные, полученные в результате профосмотров, направляются в центральные районные больницы, где их оценивает участковый терапевт, осуществляющий динамическое наблюдение пациентов.

Кейс появился в результате совместной работы региональной общественной организации "Московское городское научное общество терапевтов", благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, лаборатории клинической эпидемиологии Института высоких биомедицинских технологий и кафедры госпитальной терапии Петрозаводского государственного университета и министерства здравоохранения Республики Карелия.

Руководитель проекта, доктор медицинских наук профессор председатель Московского научного общества терапевтов Павел Воробьев неделе побывал в населенных пунктах Пудожского, Кондопожского, Сегежского, Пряжинского и Медвежьегорского районов, участвующих в реализации проекта. Он передал уполномоченным домовых хозяйств кейсы и научил работать с диагностической системой.