В ремонт библиотечно-досугового центра в Толвуе вложат 1,5 млн рублей

К 1 сентября будет завершен ремонт библиотечно-досугового центра в деревне Толвуя, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

Толвуйское сельское поселение в этом году второй раз стало победителем конкурса по программе поддержки местных инициатив.

В 2017 году в рамках Программы в деревне Толвуя проводится капитальный ремонт зрительного зала МКУК «Толвуйский библиотечно-досуговый центр». Стоимость проекта – полтора миллиона рублей.

Муниципальный контракт заключен с ООО "Слобода" из Новой Габсельги. Работы начались 15 мая, сегодня косметический ремонт потолка и стен зрительного зала подходит к концу, впереди - ремонт полов зала. Глава Толвуйского сельского поселения Татьяна Боровская отмечает высокое качество работ, выполняемых специалистами предприятия.

Запланированные проектом работы руководство ООО "Слобода" обязуется окончить к 1 сентября 2017 года.