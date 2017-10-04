В реставрацию Преображенской церкви вложат еще 73 млн рублей

Завершение реставрации церкви Преображения Господня Кижского погоста оценивается в 73,1 млн рублей.

Такова начальная стоимость конкурса с ограниченным участием, о котором пишет сайт госзакупок. Заказчик – ФГБУК "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи". Заявок ждут до полудня 31 октября, победитель станет известен 6 ноября 2017 года.

Договор заключается до 15 ноября 2019 года, пишет Агентство строительных новостей.

Проектом предусмотрены сборка на погосте глав и сруба церкви, усиление исторических деревянных конструкций, реставрация и воссоздание оконных решеток и колод, крылец, кованой фурнитуры, монтаж базовых панелей иконостаса, реставрация полов, конструкции потолка "небо", устройство инженерных сетей и молниезащиты и многое другое. Проект выполнен в петербургском ООО "ПИ Геореконструкция".

Церковь построена в 1714 году. Материал – сосна, ель, осина. Расположена на острове Кижи в Медвежьегорском районе Карелии в 60-ти км от Петрозаводска, в границах архитектурно-ландшафтного, историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника. В 1982 году была закрыта для посещения, внутри был смонтирован силовой металлический каркас, поддерживающий всю конструкцию.

Кижский погост является объектом культурного наследия федерального значения и памятником Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.