В России запрещена продажа пива в таре из пластика более 1,5 литра

В России запретили продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 1,5 литра.

Производство и оптовые продажи спиртных напитков в бутылках такого объема были запрещены еще с 1 января, но до середины лета магазины могли законно распродавать оставшиеся у них запасы. С июля сделать это будет уже нельзя, пишет "Российская газета".

За нарушение на должностных лиц будет налагаться штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа больше - от 300 до 500 тысяч рублей. В обоих случаях также предусмотрена конфискация товара.

Также с 1 июля все сельские магазины, продающие алкоголь, начнут фиксировать и передавать контролирующим органам информацию об объеме производства и оборота алкогольной продукции.

Обязанность вносить в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) сведений о проданном алкоголе, касается далеко не всех сел. Но большинства. Причина простая - понятно, что возможность передачи в ЕГАИС информации о каждой проданной бутылке спиртного зависит от того, есть ли в конкретной деревне возможность подключить кассу к интернету. Если нет - продажи будут продолжаться по старой схеме. Но факт - таких населенных пунктов по России становится все меньше и меньше.

Росалкогольрегулирование надеется благодаря этой норме понять, сколько же всего спиртного продается в селах. А представители местных властей сами на местах определяют перечень поселений, в которых интернет отсутствует, и этот перечень утверждается на уровне кабинета министров.