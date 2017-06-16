В Роспотребнадзоре рассказали об угрозе предприятий-"призраков" карельским школам

Проверки качества продуктов питания, закупаемых для школ и больниц Карелии, показали, что в числе поставщиков зачастую оказываются несуществующие предприятия, и они продают фальсификат.

Об этом врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович рассказала на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в правительстве республики.

"Выявлены предприятия-"призраки".

Каким образом обнаружены предприятия-"призраки", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".