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Новости. Общество
10:34, 06 Июля 2017

В России банки получат доступ к информации о владельцах сим-карт

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Информация о принадлежности сим-карт и истории действий с ними станет доступна банкам.

Создание базы для обмена данной информацией вышло на стадию практической реализации. По мнению банкиров, это снизит риски мошенничества. Об этом сообщает РБК.

"В последнее время особенно распространено получение мошенниками дубликата сим-карты к известному им номеру телефона клиента, например по поддельным документам или доверенностям. После этого мошенники различными методами социальной инженерии (телефонные звонки и СМС) под видом, например, сотрудников банков выманивают конфиденциальные данные — номера карт, счетов, кодовые слова, одноразовые пароли и используют их для получения несанкционированного доступа к интернет-банку, мобильному банку клиента либо к сервисам перевода с карты на карту и совершения мошеннических операций", — рассказывает директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев.

Предполагается, что сотовые операторы будут предоставлять банкам информацию о принадлежности сим-карты тому или иному человеку.

Подробности – по ссылке.

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