В России билеты на поезд можно будет купить за 120 дней до поездки

РЖД обещает открыть продажу проездных документов за 120 суток.

Начиная с декабря 2017 года, билеты на поезда на дальнего следования можно будет покупать за 120 суток до отправления, сообщил руководитель департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" компании РЖД Максим Шнейдер, пишет РБК.

"Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель", - сказал он (цитата по ТАСС).

До 2013 года билет на поезд дальнего следования можно было купить не раньше, чем за 45 суток до отправления. В конце октября 2013 срок продажи билетов на некоторые поезда, следующие из Москвы в Киев и Харьков был увеличен до 60 суток, а в ноябре аналогичное правило было распространено и на ряд поездов, курсирующих на внутрироссийских направлениях.

В дальнейшем список поездов, билеты на которые можно было купить за 60 суток до отправления, продолжил расширяться, в том числе за счет международных направлений. А с 11 декабря 2016 года глубина продажи билетов была увеличена до 60 суток для всех внутрироссийских поездов.

"Работа по увеличению глубины продаж проездных документов проводится с целью повышения качества обслуживания пассажиров и для повышения доступности перевозок. Поэтому, открыв продажу проездных документов за 60 суток до отправления поезда, РЖД продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов", - говорилось в сообщении компании.

По данным РЖД, за январь-июнь 2017 года поездами дальнего следования было перевезено 45,5 млн пассажиров, что на 0,3% превышает показатель первой половины 2016 года.