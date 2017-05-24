В России будет труднее поступить в вузы

Средний балл за ЕГЭ значительно повысился.

В этом году выпускникам школ будет труднее поступить в вузы, сообщает "Российская газета". По словам заместителя министра образования и науки Людмилы Огородовой, средний балл в государственных вузах повысился за три последних года на 10 пунктов.

- Если в 2014 году он составлял 60 (это средний балл на все университеты, государственные и негосударственные), в 2016 году - уже 63 балла, - отметила замминистра.

Есть вузы, где средний балл составляет 85 и даже 90 баллов. Например, чтобы поступить в МФТИ, надо набрать почти 94 по каждому из трех предметов. Таких выпускников всего 5 тысяч на всю страну. Запредельно высокий балл в МГИМО - 94-95 баллов, в ВШЭ, Университете ИТМО.

По словам ректора ИТМО Владимира Васильева, "проходной балл на программирование в прошлые годы достигал 98-99 за один предмет ЕГЭ". Высокие проходные баллы в МГУ, СПбГУ и других вузах. В этих университетах очень высокий конкурс даже на платных отделениях. Растут средние баллы в федеральных университетах.