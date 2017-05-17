В России хотят запретить показ распития спиртного по телевизору

В Минкомсвязи это считают очередным самопиаром законодателей.

Подобные поправки в закон "О СМИ", которые должны запретить демонстрацию потребления алкоголя на телевидении в утреннем, дневном и вечернем эфире, разработаны Центром разработки национальной алкогольной политики, сообщает "Российская газета". По мнению авторов инициативы, демонстрация алкоголя на ТВ является скрытой рекламой нездорового образа жизни.

Инициатива о запрете демонстрации распития алкоголя на телевидении с 6 до 23 часов - пример очередного действия, направленного на привлечение к себе медийного внимания, сказал "РГ" замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Напомним, что реклама алкоголя в интернете, на телевидении и в печатных СМИ уже запрещена. И одним из пунктов предложений по поддержке печатных СМИ со стороны Минкомсвязи была либерализация законодательства о рекламе спиртного.

Также в антикризисном плане развития медиаиндустрии в России в конце 2015 года были предложения по увеличению объема рекламы алкоголя в газетах и журналах.