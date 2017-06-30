Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.

В России каждую неделю возбуждают уголовные дела и арестовывают, например, губернаторов, их заместителей и министров. Но это не вполне вписывается в дискурс аналогий со сталинскими репрессиями, в навязываемый нарратив о жертвах и палачах. Губернаторов, их заместителей и министров как бы и не жалко. Они словно расходный материал, на котором заскучавшие было следователи просто тренируются, готовясь к раскрытию по-настоящему громких преступлений.

Именно отсюда проистекает избирательность в дискуссии о том, как работают правоохранительные и надзорные органы, почему в судах доминирует обвинительный уклон и столь мал процент оправдательных приговоров. Именно отсюда исходят восклицания: "Как это, мол, они посмели?" и "Да это же просто репрессии!". Но возникают они исключительно в связи с арестами тех, кто присвоил себе право морального осуждения исполнителей государственной системы, в которой цель продолжает оправдывать любые средства.

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