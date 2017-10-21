Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
15:35, 21 Октября 2017

В России могут создать систему автоматического формирования цен на алкоголь

По теме

В колонии на Птицефабрике выращивают кроликов и пекут хлеб на французской закваске
21.10.17 15:02
Петрозаводчанин, задолжавший за тепло, лишился автомобиля
21.10.17 14:42
ГИБДД Карелии продолжает контролировать водителей на трассе
21.10.17 14:17
Все новости
Загрузка...

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются как мера для борьбы с "теневым" производством.

В России планируется создать систему автоматического формирования минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, передает "Интерфакс".

"Дано поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена", — сообщила Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина.

По ее словам, Хлопонин поручил проработать этот вопрос с профильными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка, аналитическим центром правительства.

"Цена должна формироваться автоматически, с учетом ряда факторов, в числе которых, в частности, покупательская способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и другие", - заявила Платонова.

По теме

В колонии на Птицефабрике выращивают кроликов и пекут хлеб на французской закваске
21.10.17 15:02
Петрозаводчанин, задолжавший за тепло, лишился автомобиля
21.10.17 14:42
ГИБДД Карелии продолжает контролировать водителей на трассе
21.10.17 14:17
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
18.10.2017, 10:10
ФОТО: В Карелии придумали, как отучить водителей парковаться у подъезда
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса

Аналитика

20.10.2017 11:09
Тема недели
"Был бы человек, а преступление найдется" 4
Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Ничего святого 14
18.10.2017 14:32
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 11
16.10.2017 09:18
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 8
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (18)
Геошторм
Салют-7
Сделано в Америке
Бегущий по лезвию 2049
Дом призраков
Голем
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Аритмия
Заклятье. Наши дни
Между нами горы
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»