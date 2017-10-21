В России могут создать систему автоматического формирования цен на алкоголь

Минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются как мера для борьбы с "теневым" производством.

В России планируется создать систему автоматического формирования минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, передает "Интерфакс".

"Дано поручение проработать возможность создания универсальной формулы установления минимальной цены для каждого вида алкогольной продукции, для которой предусмотрена эта цена", — сообщила Наталья Платонова, пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина.

По ее словам, Хлопонин поручил проработать этот вопрос с профильными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка, аналитическим центром правительства.

"Цена должна формироваться автоматически, с учетом ряда факторов, в числе которых, в частности, покупательская способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и другие", - заявила Платонова.