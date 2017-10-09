В России могут ввести платную регистрацию домашних животных

Законопроект о ветеринарной безопасности, который определит порядок платной регистрации домашних животных, могут скоро внести в Госдуму.

По словам зампреда комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимира Панова, правительство разработало проект правил по учету и идентификации животных, и сейчас завершается его подготовка, сообщают "Вести Карелии".

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