В России начали действовать новые правила регистрации автомобилей

ОСАГО теперь не потребуется.

С 10 июля начал действовать приказ МВД России, который вносит изменения в положения Административного регламента и Правила регистрации транспортных средств.

Как пишет auto.mail со ссылкой на МВД России, приказом, в частности, уточняется порядок регистрации транспортных средств, у которых в результате естественного износа, коррозии или ремонта изменились идентификационные номера — при возможности идентификации таких машин их могут поставить на учет.

Закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку).

Кроме того, отныне появилась возможность предоставить транспортное средство непосредственно на место его осмотра, минуя процедуру проверки документов, в случае, когда заявление подается через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Учитывая изменившиеся правила страхования гражданской ответственности, из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО — теперь получение сведений об "автогражданке" предусмотрено системой межведомственного электронного взаимодействия.

В Госавтоинспекции отметили, что реализация положений приказа направлена "на защиту законных интересов граждан", что, в свою очередь, "положительно скажется на уровне удовлетворенности граждан получаемой государственной услугой".