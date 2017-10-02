В России начали страховать компании от рисков кибератак

Сбербанк выпустил страховой продукт, который призван защищать небольшие компании от последствий хакерских атак.

Сбербанк выпустил обновленный страховой продукт "Стабильный бизнес", который предназначен для небольших компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий.

Страховой продукт защищает клиентов в том числе от простоя бизнеса по причине DdoS-атак…

От чего еще защищает страховой продукт, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".