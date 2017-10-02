14:48, 02 Октября 2017
В России начали страховать компании от рисков кибератак
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Сбербанк выпустил страховой продукт, который призван защищать небольшие компании от последствий хакерских атак.
Сбербанк выпустил обновленный страховой продукт "Стабильный бизнес", который предназначен для небольших компаний, интернет-магазинов и малых производственных предприятий.
Страховой продукт защищает клиентов в том числе от простоя бизнеса по причине DdoS-атак…
От чего еще защищает страховой продукт, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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