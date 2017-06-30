18:00, 30 Июня 2017
В России "пять звезд" дороже, чем за границей
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Стоимость размещения в гостиницах в два раза выше, чем за рубежом.
Тарифы в пятизвездочных отелях России в среднем более чем в два раза превышают стоимость размещения в гостиницах аналогичной категории за рубежом, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-релиз компании "Аэроклуб", поступивший 30 июня.
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