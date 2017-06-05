В России планируют продлить программу материнского капитала

Законопроект о продлении программы до 2023 года внес в правительство Минтруд России.

Об этом сообщила журналистам вице-премьер Ольга Голодец. Глава минтруда Максим Топилин уточнил, что пока законопроект не согласован с экономическим блоком правительства.

По действующему законодательству, программа маткапитала должна завершиться в 2018 году. Люди, которые получили сертификат на семейный капитал до конца 2018 года, смогут им распоряжаться и после этого срока. А семьи, где второй ребенок родится после 31 декабря 2018 года, маткапитал положен не будет. Но представители соцблока правительства не раз заявляли, что программу нужно продлять. И теперь сделали практический шаг в этом направлении.

Ранее эксперты предлагали сделать маткапитал адресным, но Топилин высказывался категорически против: семейный капитал - не пособие по бедности, поэтому он не должен быть адресным.

По данным Пенсионного фонда России, за 10 лет существования семейного капитала его получили 7,8 миллиона человек. Больше половины из них, 4,2 миллиона, потратили его на улучшение жилищных условий. 380 тысяч - на обучение детей, 3,3 тысячи - на накопительную часть будущей пенсии матери. На социальную адаптацию детей-инвалидов - менее сотни человек.

Первоначальная сумма материнского капитала была 250 тысяч рублей, теперь она составляет 453 тысячи. Для получения сертификата теперь можно даже не ходить в Пенсионный фонд России, а оформить его через "личный кабинет" на сайте Пенсионного фонда.