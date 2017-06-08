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В России по госпрограмме автомобиль можно будет купить со скидкой

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С 1 июля начинают работать программы "Первый  автомобиль"  и "Семейный автомобиль". 

Купить автомобили по госпрограммам Минпромторга в рамках поддержки авторынка можно будет с 1 июля со скидкой 10 процентов от стоимости выбранной модели, сообщает Газета.ру. Это подтвердил глава Российской ассоциации дилеров (РОАД) Олег Мосеев. При этом ограничение по стоимости в рамках программ составляет 1,45 миллиона рублей. Также с 1 июля заработают лизинговые программы "Российский тягач", "Российский фермер" и "Свое дело".

"По кредитным программам клиент получает дополнительную 10-процентную скидку на автомобиль, - сказал Мосеев. - То есть помимо субсидирования процентной ставки полагается 10-процентный дисконт от стоимости автомобиля. Нам приводили примеры, что, если автомобиль стоит 1,45 миллиона рублей, то скидка на него составит 145 тысяч рублей. По лизинговым программам к этим 10% скидки добавляется еще 2,5-процентный дисконт".

Стать участником программы "Первый автомобиль" может любой клиент без ограничений по возрасту, главное, чтобы машину он покупал впервые. А на скидку по программе "Семейный автомобиль" можно будет рассчитывать тем, у кого в семье двое малолетних детей.

Ранее сообщалось, что на возможность приобрести автомобиль в кредит по сниженным процентным ставкам выделили 10 миллиардов рублей.

Всего в 2017 году, по планам Минпромторга, суммарный объем господдержки автопрома на 2017 год составит 62,3 миллиарда руб. Их реализация должна простимулировать продажи более 750 тысяч машин и позволить выйти на рост производства к прошлому году на уровне 7%.

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