В России подорожает бензин

На деньги, собранные в результате повышении акцизов, построят трассы.

Повышение на 50 копеек должно произойти с 1 января, а затем еще не столько же с 1 июля. Каждое из них превышает индексацию в 4%, предусмотренную Налоговым кодексом.

Из-за повышения акциза на 50 копеек цена 1 литра топлива в рознице может подорожать.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".