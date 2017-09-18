10:11, 18 Сентября 2017
В России подорожает бензин
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На деньги, собранные в результате повышении акцизов, построят трассы.
Повышение на 50 копеек должно произойти с 1 января, а затем еще не столько же с 1 июля. Каждое из них превышает индексацию в 4%, предусмотренную Налоговым кодексом.
Из-за повышения акциза на 50 копеек цена 1 литра топлива в рознице может подорожать.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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