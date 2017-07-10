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Новости. Общество
20:20, 10 Июля 2017

В России предложили отменить роуминг

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В Госдуму внесли законопроект об отмене роуминга в России и Белоруссии.

Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, предусматривающий отмену «национального роуминга» в России и Белоруссии, сообщают "Ведомости".

Как отмечается в проекте, оплата звонков и доступа в интерне должна осуществляться по единому тарифу, независимо от места нахождения в России или Белоруссии как вызывающего, так и принимающего абонента.

Авторами законопроекта о внесении изменений в закон "О связи" принадлежит депутатам ЛДПР: Вадиму Деньгину, Михаилу Дегтяреву, Сергею Каргинову, Ярославу Нилову, Владимиру Сысоеву, Ивану Сухареву.

В пояснительной записке депутаты отмечают, что о необходимости отменить роуминг неоднократно заявляла ФАС. Кроме того, в документе указывается на отмену роуминга в Евросоюзе. «Если отмена роуминга стала возможна на территории, состоящей из нескольких самостоятельных государств, то это не должно стать проблемой для территории одной страны. Российские граждане не должны испытывать неудобства при перемещении внутри страны. Также законопроектом предлагается отменить роуминг и на территории Республики Беларусь», – отмечают депутаты.

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Комментарии

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goo
2017-07-10 20:59:12
Хороший, правильный закон. Но будет отклонен.
Гость
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