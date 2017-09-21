В России предложили поделить водителей

Автошколы настаивают на делении водителей на профессионалов и любителей.

Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить всех водителей на две категории - любителей и профессионалов. К последним необходимо повысить требования и контроль, сообщает iz.ru. А вот тех, кто ездит на своей машине на дачу, предлагают, наоборот, освободить от лишней нагрузки при обучении. Речь идет прежде всего об изучении нормативно-правовых документов по организации перевозок пассажиров и грузов, а также финотчетности.

- Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся, - сказал председатель Союза автошкол Александр Ачкасов. - А профессионалов можно готовить и получше.

По его мнению, для тех, кто НЕ собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить примерно на 30%.

Совсем другая история с теми, для кого вождение является работой. Речь идет в первую очередь о водителях грузовиков и автобусов. За ними, по мнению москвичей, нужен особый контроль.

Для этого необходимо внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль. Это позволит держать на контроле все машины.

Есть мнение, что для водителей-профессионалов надо ужесточать ответственность.

- Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель, - отметил Александр Ачкасов. - А сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь - три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой.

- Идея разделить водителей на две категории вполне резонна: люди, которые умеют управлять автомобилем, не всегда способны безопасно перевозить пассажиров, - сказал лидер движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. - Профессиональное водительское удостоверение, по сути, - лицензия. И к перевозкам пассажиров надо допускать только тех, у кого есть эта лицензия. А не так, что человек приехал неизвестно откуда, неизвестно где и как получал права, а ему доверяют жизни людей.

Заместитель председателя Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Жанна Беляева поделилась своим мнением по поводу данных инициатив:

- Безусловно, здравая мысль в этом есть, и наша Ассоциация предлагает "деление" еще с 2013 года. Но, к сожалению, такие решения не бывают быстрыми, слишком много связанных между собой законов и документов. Но и это не главное!

Можно принять миллион правильных документов, но они не будут работать, если нет контроля. Сегодняшнее автообразование стало во многом профанацией, несмотря на мудрые приказы и программы. Дай Бог, чтобы и эта инициатива, если она пройдет, не отправилась по той же дорожке.

Эксперты прогнозируют, что когда число профессиональных водителей будет ограничено, их заработки вырастут. Если автопарк не может принять на работу человека с обычными правами, ему придется больше платить тем, у кого есть лицензия. Но с другой стороны, у профессиональных водителей увеличится и ответственность.