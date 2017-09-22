В России решили зарегистрировать товарный знак "Сделано в тюрьме"

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "Сделано в тюрьме". Копия документа имеется в распоряжении агентства "Москва".

Заявка была подана предприятием "Калужское" Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита черного цвета, пишет news.mail.

"Знак прост, выразителен и хорошо запоминается", — отмечается в документе.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Калужское" зарегистрировано в качестве юридического лица в 1994 году. Занимается организацией обеспечения продуктами и товарами первой необходимости подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы 35 регионов страны.

Эта деятельность осуществляется через магазины, находящиеся на территории пенитенциарных учреждений, а также через интернет-магазин. Одной из приоритетных задач ФГУП является реализация продукции, изготовленной в системе ФСИН.

В ноябре 2016-го в федеральной службе рассказали, что ФСИН входит в число ведущих отечественных товаропроизводителей.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы ежегодно производится продукция на сумму около 50 миллиардов рублей.