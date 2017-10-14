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Новости. Общество
11:29, 14 Октября 2017

В России с 14 октября вступили в силу новые правила получения водительских прав

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С 14 октября вступает в силу новый регламент проведения экзаменов и выдачи водительских прав.

Новый регламент проведения экзаменов на получение водительского удостоверения вступает в силу в субботу, 14 октября. Ранее об этом сообщала пресс-служба Госавтоинспекции. Изменения внесены в уже действующий с 2015 года приказ МВД России, передает РБК.

Теперь для того, чтобы получить допуск к экзамену, гражданин должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе, о прохождении медицинских осмотров. Это, в первую очередь, будет касаться тех, кто привозит справки и документы из других регионов. Так автоинспекторы хотят бороться с фальшивыми или незаконно полученными документами.

Также изменяется сама проверка навыков вождения. Желающие получить удостоверение на управление мотоциклом должны теперь обязательно показать инструкторам свое умение выполнять скоростное маневрирование — комбинированное упражнение с элементами "змейки", разгона, торможения и объезда препятствия. В экзаменах теперь запрещается "опрокидывание" транспортного средства.

Автомобилистам, в свою очередь, необходимо будет с первой попытки выполнить упражнение "заезд в бокс" при движении задним ходом без повторного включения задней передачи. До этого число попыток на выполнение упражнения регламентировано не было. Также новыми правилами запрещается заезжать колесом и всеми выступающими частями машины (например, зеркалами) за линию, обозначающую границу упражнения.

Изменения в регламенте затронули также непосредственно процесс оформления водительских документов. Теперь российские граждане смогут за 15 дней заменить утерянные права, а также оформить международные удостоверения через многофункциональные центры (МФЦ). В административном регламенте по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним уточнили вопрос выдачи дубликата паспорта транспортного средства.

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