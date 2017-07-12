В России "серый" фонд зарплат может превышать 10 триллионов рублей в год

Объем "серого" фонда оплаты труда в РФ может быть выше оценки, заявленной ранее Минфином.

Ранее Министерство финансов России оценило в 10 трлн рублей "серый" фонд оплаты труда российских граждан. Налоги с этих средств либо не уплачиваются совсем, либо уплачиваются частично. По оценке директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, цифра неофициальных доходов россиян может быть выше. Эксперт уверен, что неформальный рынок в последнее время только растет.

Что делают экономические агенты в период кризиса? – читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".