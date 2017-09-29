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Новости. Общество
14:34, 29 Сентября 2017

В России снова начнут продавать "Боярышник"

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Что еще изменится в стране с наступлением октября?

С 1 октября у владельцев карт "Мир" появится больше возможностей для применения заветного пластика, сообщает "Российская газета". Об этом говорится в федеральном законе от 1 мая 2017 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 161 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О национальной платежной системе".

Теперь продавцы, имеющие выручку более 40 миллионов рублей в год, будут обязаны принимать карты на базе "Мир". Как ранее писала "РГ", исключение составляют случаи, когда расчеты производятся в местах без интернета. Также, если продавец имеет выручку в год менее 5 миллионов рублей, то он может не использовать национальный платежный инструмент в торговом объекте.

Список товаров и услуг, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС), с 1 октября станет шире. Это предусмотрено в Федеральном законе от 18 июля 2017 г. N 161-ФЗ "О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Документ освободил от НДС лизинговые компании, которые занимаются передачей медицинских изделий по договорам лизинга с правом выкупа. Также с 1 октября не придется платить налог за услуги по реализации входных билетов и абонементов на посещение океанариумов.

С 1 октября все поисковые системы должны перестать давать ссылки на пиратские сайты и торрент-треккеры, а также на их "зеркала". Этот запрет вводит Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 156-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Кроме того, определен порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. Если Роскомнадзор обнаруживает такие копии, он обязан направить оператору связи требование об ограничении доступа к ним, а также - требование к операторам поисковых систем о прекращении выдачи сведений.

Должникам будут делать поблажку при выезде за границу. Посетить другую страну сможет человек, который имеет долг, не превышающий 30 тысяч рублей. Эта сумма обозначена в Федеральном законе от 26 июля 2017 года № 190-ФЗ "О внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Напомним, что до 1 октября порог долга для запрета выезда за границу составляет 10 тысяч рублей.

Глава Минтруда рассказал о повышении зарплаты бюджетникам, но здесь тоже есть свои исключения. Например, повышение порога долга не касается задолженностей по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца. Также увеличение порога не коснется тех, кто не погашает долг более двух месяцев.

С 9 октября можно будет снова продавать в розницу запрещенные ранее некоторые виды спиртосодержащей непищевой продукции. В их числе и концентрат для ванн "Боярышник". Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.07.2017 г. № 96 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами". Ограничения на продажу были введены после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске. Запрет касался продукции с долей этилового спирта более 28 градусов, которую продают ниже цен за 0,5 литра водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов.

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