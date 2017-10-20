В России снова запрещено продавать "Боярышник"

Приобрести настойку боярышника и не нарушить закон в России можно было в течение 11 дней.

Но Роспотребнадзор решил наложить на легальную торговлю новые ограничения. В этот раз на полгода, сообщает "Фонтанка".

Как сообщили на сайте ведомства, с 20 октября розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией запрещена. Кроме печально известного концентрата для ванн в черный список попали также пищевые добавки и ароматизаторы, в которых больше 28% спирта. Срок предыдущего моратория истек 11 дней назад, и сразу его не продлили. Оказалось, что соответствующее предложение "опоздало", потому что сначала ожидало утверждения правительства РФ, а потом – регистрации в Минюсте.

Ограничения впервые наложили после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник", которое произошло в Иркутске в конце декабря прошлого года. Позднее запрет неоднократно продлевали на 90 дней, в этот раз мораторий продлится 180 дней.

В Роспотребнадзоре отметили, что мера эффективна, и если в начале запрета "Боярышник" и суррогаты находили на полках каждого четвертого проверенного магазина, то в июле-сентябре запрещенная продукция попадалась в ассортименте каждого сорокового. Кроме того, заметно снизилась "алкогольная" смертность. По данным ведомства, за девять месяцев 2017 года летальных исходов от отравления алкоголем на 25% меньше, чем за аналогичный период предыдущих лет.