В России стартовал осенний призыв в армию

В России сегодня стартовала осенняя призывная компания. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, на службу будут направлены 134 тыс. молодых людей.

Как пишут "Известия", в местах сбора все призванные получат повседневную военную форму. Так, будущим морякам выдадут черный комплект одежды, тем, кто отправится в ВКС и ВДВ, — синий, остальным — обычной защитной раскраски.

До места службы призывников доставят железнодорожным и автомобильным транспортом. Те, кому предстоит служить в Сахалинской области и Камчатской крае, прибудут в места дислокации морским путем или по воздуху, для чего будет задействована военная и гражданская авиация. В дороге молодые люди будут обеспечены питанием.

Ранее стало известно, что число срочников в России в этот осенний призыв сократилось на десятки тысяч человек. Осенью 2016 года на срочную службу были призваны 152 тыс. против 134 тыс. в этом году. В Минобороны объяснили это увеличением доли контрактников в рядовом и сержантском составе.