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Новости. Общество
15:12, 01 Октября 2017
фото: Сергей Коньков/ТАСС

В России стартовал осенний призыв в армию

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В России сегодня стартовала осенняя призывная компания. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, на службу будут направлены 134 тыс. молодых людей.

Как пишут "Известия", в местах сбора все призванные получат повседневную военную форму. Так, будущим морякам выдадут черный комплект одежды, тем, кто отправится в ВКС и ВДВ, — синий, остальным — обычной защитной раскраски.

До места службы призывников доставят железнодорожным и автомобильным транспортом. Те, кому предстоит служить в Сахалинской области и Камчатской крае, прибудут в места дислокации морским путем или по воздуху, для чего будет задействована военная и гражданская авиация. В дороге молодые люди будут обеспечены питанием.

Ранее стало известно, что число срочников в России в этот осенний призыв сократилось на десятки тысяч человек. Осенью 2016 года на срочную службу были призваны 152 тыс. против 134 тыс. в этом году. В Минобороны объяснили это увеличением доли контрактников в рядовом и сержантском составе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-01 15:54:44
Многие молодые служить в армии не хотят, видно по сетям и здешним репликам. Патриотизм стал язвительно-ругательным словом. Еда, водка и курево есть, чего ещё надо? Ах, да, совсем не работать и не умирать. Такого не было никогда. Труба с углеводородами всех расслабила.
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