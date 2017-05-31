В России транспортники решили проучить пассажиров

В краснодарских автобусах решили бороться с крупными купюрами: будут выдавать сдачу мешочком с мелочью.

В краснодарском общественном транспорте пассажирам, желающим оплатить проезд крупной купюрой, будут выдавать сдачу мелочью в мешочке, сообщает медуза.ру. С инициативой выступило Краснодарское управление общественного транспорта.

По словам пресс-службы управления, таким образом они планируют бороться с безбилетниками, которые "пристрастились ездить бесплатно, пользуясь тем, что у кондуктора утром может не оказаться сдачи с купюры большого номинала". "В депо уже готовятся и пломбируются мешочки, содержащие сдачу монетами с крупных номиналов", - заявили представители предприятия.

Проезд в краснодарском общественном транспорте стоит 23 рубля. В управлении не уточнили, что именно считается "крупной купюрой". Издание TJournal напомнило, что, согласно закону, продавец (или исполнитель) ответственен за сдачу, а не покупатель.

По Первому каналу уже прошел сюжет о том, что пассажиры попытались так же за мелочь купить в трамвае билет, однако кондуктор, очень долго считавшая монетки, так и не смогла пересчитать их до конца – терпения не хватило.