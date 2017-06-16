В России запустят систему Tax Free

Система беспошлинной торговли Tax Free заработает в РФ осенью текущего года. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, будут произведены поправки в Налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы Tax Free.

"Это распространённая практика во многих странах. У нас система заработает с 1 октября этого года", - заявил Медведев, сообщив, что иностранные граждане при выезде из РФ смогут возвращать налог на добавленную стоимость с купленных товаров. "То есть 18% за минусом комиссии компании, которая будет оператором этой системы. Естественно, речь идёт о жителях государств, которые не входят в Евразийский экономический союз", - пояснил глава правительства.

По его словам, запуск Tax Free потребует дополнительных расходов. В этом году на эти цели необходимо приблизительно 260 млн рублей. "Но рассчитываем, что в будущем оно себя окупит за счёт роста розничного товарооборота", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как сообщает "Фонтанка.Fi", по данным Минфина, иностранцы получат право на компенсацию уплаченной суммы НДС, если в течение одного дня приобретут товары на сумму более 10 тыс. рублей. Как планируется, первыми систему Tax Free запустят столичные аэропорты, а также аэропорты Сочи и Петербурга.