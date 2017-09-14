В России зарплаты женщин на 26% ниже, чем у мужчин

Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин, заявила вице-премьер Ольга Голодец на совещании по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

"Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин. Сравнения с показателями ряда стран здесь также зачастую не в пользу России", — цитирует Голодец РИА Новости.

Средняя зарплата по итогам 2015 года у мужчин составляла 38,6 тысячи рублей, а у женщин — 28 тысяч, отметила она.

"Однако, если посмотреть на десятилетний срок, то в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской, а сегодня — 72%", — сказала вице-премьер.

По ее словам, наименьшая разница в зарплатах в сфере образования, при этом труд женщины представлен во всех отраслях. Среди кандидатов наук женщины составляют 41%, среди докторов наук — 25%.