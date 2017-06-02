В Россию вернутся турецкие продукты

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12:35, 02 Июня 2017

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Правительство сняло запрет на поставки продовольствия из Турции.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставку из Турции в Россию целого ряда сельхозпродукции, сообщает "Российская газета". Кроме того, отменен запрет на выполнение некоторых видов работ и услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции. Текст документа опубликован 2 июня на официальном сайте правительства.

В частности, из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Отменен запрет на выполнение работ или услуг, включающих строительство зданий, инженерных сооружений, строительные специализированные работы. Кроме того, сняты ограничения на ведение туристического бизнеса туристическими агентствами и другими организациями, предоставляющими услуги в сфере туризма.

Напомним, что Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года. После встречи президентов двух стран в начале мая, стороны договорились о постепенном снятии всех ограничений в торговле.

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