В Сегеже сгорел дачный дом

В ночь на понедельник сгорел дачный дом в Сегежском районе, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В 00.10 в Сегеже произошел пожар в дачном доме, расположенной на улице Лейгубская.

В результате происшествия строение значительно повреждено огнём.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались подразделения пожарно-спасательной части Сегежи (6 человек, 2 единицы техники). На пожаре никто не пострадал.