В Сегежском районе республики карелия участились случаи хищения кабеля "Ростелекома"

За последние полгода в Сегежском районе Республики Карелия зафиксировано 18 случаев умышленного повреждения объектов связи.

В результате противоправных действий злоумышленников без услуг связи на длительные периоды оставались не только жители города Сегежа и поселка Надвоицы, но и значительная часть юридических лиц, в том числе служб экстренной помощи.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ОМВД России по Сегежскому району была установлена и задержана группа лиц, предположительно причастная к вырезке кабеля в поселке Надвоицы. Ведутся дальнейшие следственные действия.

"Совершая подобные правонарушения, преступники не просто оставляют людей без услуг связи, они лишают население возможности вызвать службы экстренной помощи, - прокомментировал директор Карельского филиала "Ростелеком" Александр Левашев, – На сегодняшний момент в поселке Надвоицы сотрудникам "Ростелекома" в оперативном режиме предстоит восстановить более 1,5 километров магистральной сети. Это четверть всего объема сетей в населенном пункте, находящихся в эксплуатации".

В городе Сегежа от действий преступников пострадала распределительная сеть в 28 подъездах многоквартирных домов по адресам Спиридонова дом 9, 9а, 34 и 35. Без услуг связи остались 146 абонентов. Сотрудниками ОМВД России по Сегежскому району ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поиску злоумышленников. Компании предстоит осуществить монтаж около 900 метров новых коммуникаций.

"Ростелеком" призывает граждан быть бдительными и при подозрении на хищение или порчу кабеля незамедлительно сообщать в полицию. Только совместные действия правоохранительных органов, связистов и граждан приведут к снижению числа краж и позволят защитить от вандалов объекты связи.

Компания обращает внимание, что подобные преступления классифицируются как уголовные по статьям 158 (кража), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) УК РФ с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет. Также лица, повредившие кабель, обязаны возместить компании материальный ущерб в размере стоимости поврежденного кабеля и размера восстановительных работ.