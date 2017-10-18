19:10, 18 Октября 2017
В семье Кейт Миддлтон произошел скандал
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Дядя герцогини Кембриджской ударил супругу.
Дяде Кейт, Гэри Голдсмиту, предъявили обвинение в нападении и избиении жены Джули-Энн. Об этом сообщает govoru.com со ссылкой на издание "Associated Press".
Неприятный инцидент произошел в прошедшую пятницу. Ночью супруги возвращались из частного клуба на такси, когда между ними вспыхнула ссора. Полиция предполагает, что всему виной кокаин, который употребил Голдсмит.
Гэри на эмоциях ударил супругу кулаком в глаз. Женщина упала, ударившись головой о тротуар, и потеряла сознание. Свидетелем стал таксист, который подвозил их, а позже вмешался в ссору и вызвал скорую помощь.
Теперь Гэри предстанет перед судом за домашнее насилие. Первое заседание пройдет 31 октября.
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