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12:13, 15 Июня 2017

В Сети ищут кандидатов, готовых подписать "оправдательную" экспертизу по делу Дмитриева

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В Сети ищут кандидатов, готовых подписать "оправдательную" экспертизу по делу Дмитриева
15.06.17 12:13
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В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева из Петрозаводска. Постоянный автор "Столицы на Онего" Олег Реут попытался разобраться, что это может быть за экспертиза.

Собеседники Nikolai Ivanov спрашивают: "Николай, несколько вопросов: подписать или написать? Нужны специалисты по фотографии – порнографии – современному искусству или любые? Откликнувшимся писать вам?" Nikolai Ivanov прямолинейно отвечает: "Напишу я сам, но если что-то добавите про обыкновенные семейные фото и что не каждое фото обнаженного человека является порнографией, то вставлю ваши слова".

Выходит, что Nikolai Ivanov пишет "заключение экспертов по делу Юрия Дмитриева", ему не нужна собственно профессиональная экспертиза, востребована лишь "готовность подписать". Не знаю, достаточно ли специализированных знаний у Nikolai Ivanov, является ли он сам искусствоведом, способным ответить на сложнейшие вопросы, видимо, заочно сформулированные судом перед экспертной коллегией.

Подробнее читайте здесь.

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15.06.17 12:13
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2017-06-15 12:25:24
Постоянный автор по делу Юрия Дмитриева, Олег Реут.
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