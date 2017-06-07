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фото: фото: http://max-pix.com

В Сети обсуждают архивное фото Алины Кабаевой в купальнике

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В Интернете появилась раритетная фотография гимнастки Алины Кабаевой в купальнике. Снимок сделан незадолго до Олимпийских игр в Афинах в 2004 году.

Как отмечает Cosmopolitan, Алине Кабаевой недавно исполнилось 34 года. Спортсменка ведет закрытый образ жизни и крайне редко общается с прессой, поэтому каждое новое фото Алины вызывает неизменную бурю восторга ее поклонников.

Однако фанатам Кабаевой время от времени удается находить раритетные снимки звезды. Так, на днях в Сети появился кадр с Алиной, сделанный незадолго до игр в Афинах. На фото спортсменка запечатлена в купальнике!

Блогеры засыпали фотографию массой восторженных комментариев и выразили общую надежду, что и сама Алина будет более щедрой на публикацию личных снимков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Копатыч
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Ну, нашли фото, дальше-то что? Хорошая фигура, больше ничего не скажешь!
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