В сети появилось редкое фото сына Хабенского

Константин Хабенский устроил сыну сказочный день рождения.

Отмечать это событие решили с размахом: для Вани и его гостей устроили тематическую вечеринку в стиле Гарри Поттера. Один из ресторанов в центре Москвы украсили соответствующими декорациями, а детей развлекали актеры в костюмах из произведений Джоан Роулинг, пишет deti.mail.

Поздравить Ивана с праздником приехали многочисленные друзья как самого именинника, так и его родителей. К примеру, на дне рождения среди прочих гостей присутствовала известная певица Диана Арбенина, которая уже давно и близко дружит с семьей Хабенских.

Издание напоминает, Константин Хабенский и его супруга Ольга Литвинова воспитывают также годовалую дочь Александру. Иван родился в предыдущем браке актера, его мама – Анастасия – скончалась от рака. Хабенский уделяет много времени благотворительности: после смерти первой жены он создал фонд, который занимается организацией помощи детям с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями.

Фотографии Вани очень редко появляются в Сети: Константин старается ограждать мальчика от внимания публики и СМИ.