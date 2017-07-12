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Новости. Общество
17:20, 12 Июля 2017

В сети раскрыли хитрые уловки продавцов и рестораторов

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Пользователи развлекательного портала Reddit поделились опытом и знаниями о том, как рестораны, магазины и даже продавцы комнатных растений обманывают своих клиентов.

Пост, под которым посетители сайта рассказывали о своем опыте, набрал свыше 30 тысяч комментариев, пишет "Лента.ру".

Пользователи пишут, что не стоит надеяться на акцию "найдите дешевле, и мы вернем вам деньги". "Магазины матрасов, которые предлагают вернуть деньги, заключают договор с производителями на изготовление абсолютно одинаковых моделей, но с разными названиями для разных магазинов, а потому извлечь выгоду из этой акции невозможно", — сообщает один из посетителей Reddit.

Бывший официант рассказал, как обманывают посетителей ресторанов. "Однажды я решил перелить суп из чашки в пустую миску (миска супа стоила намного дороже чашки). Миска оказалась заполнена до краев", — поделился он наблюдением.

Один из юзеров посоветовал внимательнее относиться к тому, что продают в цветочных лавках. Он рассказал, что однажды его друг хвастался, что приобретенный им кактус цветет целый год. Присмотревшись к цветку, мужчина увидел, что он искусственный и просто приклеен к растению.

Продавцы-консультанты используют более тонкие методы "развода" клиентов. Посетитель под ником philopsilofer описал несколько таких уловок. К примеру, консультанты в магазинах делают вид, что им совершенно безразлично, купите ли вы товар по акции. Излишняя активность может отпугнуть потенциальных покупателей, отмечает юзер. Также продавцы создают искусственный дефицит.

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