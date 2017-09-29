В школах и медучреждениях Карелии обнаружены фальсифицированные молочные продукты

Управление Роспотребнадзора обнаружило некачественные молочные продукты, которые поставлялись в учреждения Карелии из других регионов, сообщает ведомство.

Фальсифицированная молочная продукция была обнаружена в ходе проверок в 10 образовательных учреждениях, четырех лечебно-профилактических учреждениях; двух социальных учреждениях, а также двух предприятиях торговли и общественного питания.

Так, в масле, сыре, твороге и сметане было обнаружено наличие жиров немолочного происхождения.

Молочная продукция в учреждения социальной сферы поставлялись следующими компаниями: ООО "ЛАВ ПРОДУКТ" (Московская область), ООО "МОСМОЛ" (Москва), ООО "Традиция" (Санкт-Петербург), ООО "Златоустовский молочный комбинат" (Челябинская область), ЗАО "Озерецкий молочный комбинат" (Московская область), ООО "Молпродукт" ( Москва), ООО "ПРОДОПТТОРГ" (Москва), ООО "БЕЛМОЛОКО" (Москва), ООО "Наша ферма" (Санкт-Петербург), ООО "ПТК Меркурий" (Новосибирская область), ОАО "Алейский маслосыркомбинат" (Алтайский край), ООО "Ува-Молоко" (Удмуртская Республика), ООО "Брасовские сыры" (Брянская область), ООО "Трейд-Лайн" (Санкт-Петербург), ИП Федорова И.Е. ( Санкт-Петербург), ООО "МолПромКубань" (Краснодарский край), ООО "СМТ" (Новосибирская область), АО "АЛЕВ" (Самарская область).

В итоге было составлено 30 протоколов об административных правонарушениях в отношении продавцов и поставщиков фальсифицированной молочной продукции, 11 из которых направлены на рассмотрение в суд.

Вынесено 15 постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 199 тысяч рублей.

Судами вынесено три постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде двух штрафов на 250 тысяч рублей.

Процедура привлечения виновных лиц к административной ответственности продолжается.