В Следкоме Карелии рассказали подробности пожара, где погибли два человека

В Пудоже проводится проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь 11 октября в одном из деревянных домов в Пудоже произошел пожар.

При тушении пожара в квартире были обнаружены тела двух мужчин, которые находились в гостях у хозяина квартиры. Сам хозяин успел покинуть квартиру, получив ожоги, но остался жив.

Одной из причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. Причины смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.