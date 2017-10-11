10:26, 11 Октября 2017
В Следкоме Карелии рассказали подробности пожара, где погибли два человека
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В Пудоже проводится проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в ночь 11 октября в одном из деревянных домов в Пудоже произошел пожар.
При тушении пожара в квартире были обнаружены тела двух мужчин, которые находились в гостях у хозяина квартиры. Сам хозяин успел покинуть квартиру, получив ожоги, но остался жив.
Одной из причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. Причины смерти потерпевших устанавливаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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