В следующем году предприниматели России должны перейти на онлайн-кассы

Приборы, которые будут отправлять информацию от предпринимателей в налоговую напрямую, будут обязательны к использованию с 1 июля 2018 года.

- Мы пользуемся онлайн-кассой не так давно и ею довольны. Разница с устройствами старого образца колоссальная, взять хотя бы кассовый чек: внешне он отличается от привычного и содержит более подробную информацию об операции - QR-код и ссылку для проверки подлинности документа. "СeramicaKarelia" - нетипичный магазин: это своеобразный микс интернет-каталога с реальным шоу-румом, где своими глазами можно увидеть образцы предлагаемой продукции. Поэтому нам было очень важно, чтобы кассовые операции синхронизировались с работой интернет-магазина, и у нас все получилось, - рассказывает директор "СeramicaKarelia" Юлия. – О кассе мы узнали от сотрудников Сбербанка.

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