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Новости. Криминал
17:18, 19 Октября 2017

"В слишком откровенных позах". Эксперт дал оценку по делу Дмитриева

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Петрозаводский эксперт-искусствовед Сергей Сергеев, давший заключение по сделанным Юрием Дмитриевым фотографиям несовершеннолетней приемной дочери, рассказал, почему считает их порнографией.

Как известно, руководитель карельского отделения правозащитного общества "Мемориал", 61-летний Юрий Дмитриев обвиняется в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия – всего четыре состава преступлений.

На днях его арест было продлен до конца января.
В ходе следствия ряд сделанных Дмитриевым фотоснимков – а всего их более ста, эксперты отнесли к детской порнографии. С этим защита Дмитриева не согласна и настояла на повторной экспертизе, которую сейчас проводят эксперты Санкт-Петербурга.

Корреспондент "Вестей Карелии" обратилась еще к одному петрозаводскому эксперту - искусствоведу Сергею Сергееву. Он также участвовал в качестве специалиста в следственных действиях по делу Дмитриева.

Мы попросили его рассказать, какое впечатление на него произвел подсудимый и какие выводы он сделал после ознакомления с некоторыми фотографиями, фигурирующими в деле.

Что сказал эксперт-искусствовед, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-19 17:56:58
Здесь вопрос стоит даже не в аморальных действиях престарелого извращенца, здесь вопрос в другом: Кто дал разрешение гр. Дмитриеву, ранее судимому по тяжкой статье УК /тем более с такой квалификацией/ на удочерение малолетнего ребенка. Может евонные защитнички назовут имя этого человека? Или он среди них?
кир
2017-10-19 17:47:20
Зеков прошлых не бывает. Другой интересный вопрос. Почему гнилая псевдоинтеллигенция готова мараться в этом дерьме, защищая фигуранта?
Гость
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