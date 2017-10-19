"В слишком откровенных позах". Эксперт дал оценку по делу Дмитриева

Петрозаводский эксперт-искусствовед Сергей Сергеев, давший заключение по сделанным Юрием Дмитриевым фотографиям несовершеннолетней приемной дочери, рассказал, почему считает их порнографией.

Как известно, руководитель карельского отделения правозащитного общества "Мемориал", 61-летний Юрий Дмитриев обвиняется в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия – всего четыре состава преступлений.

На днях его арест было продлен до конца января.

В ходе следствия ряд сделанных Дмитриевым фотоснимков – а всего их более ста, эксперты отнесли к детской порнографии. С этим защита Дмитриева не согласна и настояла на повторной экспертизе, которую сейчас проводят эксперты Санкт-Петербурга.

Корреспондент "Вестей Карелии" обратилась еще к одному петрозаводскому эксперту - искусствоведу Сергею Сергееву. Он также участвовал в качестве специалиста в следственных действиях по делу Дмитриева.

Мы попросили его рассказать, какое впечатление на него произвел подсудимый и какие выводы он сделал после ознакомления с некоторыми фотографиями, фигурирующими в деле.

Что сказал эксперт-искусствовед, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".